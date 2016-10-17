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إحباط محاولة هروب جماعى لمساجين داخل حجز قسم شرطة دمنهور

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إحباط محاولة هروب جماعى لمساجين داخل حجز قسم شرطة دمنهور إحباط محاولة هروب جماعى لمساجين داخل حجز قسم شرطة دمنهور

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، من إحباط عملية هروب جماعى للمساجين داخل حجز قسم شرطة دمنهور .

كان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارا من المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، بقيام عدد من المحتجزين داخل حجز قسم شرطة دمنهور بإضرام النيران فى عدد من البطانيات والمتعلقات الشخصية فى محاولة للهروب بشكل جماعى.

 تم استدعاء رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال يس، وتم السيطرة على الحريق المحدود، كما تم استدعاء مجموعات قتالية من قوات الأمن وتم السيطرة على الأوضاع وجارٍ تحرير محضر بالواقعة .

 

 


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