موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذى أطلع الرئيس على التطورات الخاصة بعملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، إضافة إلى نشر نتائج انتخابات النوعية فى مجلس النواب.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أطلع الرئيس على التطورات الخاصة بعملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، والتي بدأ الجيش الوطني العراقي في تنفيذها اليوم.

أجريت اليوم الاثنين، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى، وعددها 25 لجنة، ونشر "اليوم السابع" تشكيل هيئات مكاتب اللجان بعد إعلان نتيجة انتخابات كل لجنة.

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بوفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب "مايكل كونواي" رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتى القوات المسلحة والاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، والذى يزور مصر حاليا .

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فى تقرير له إن الوزارة ستطرح 30 ألف فصل جديد قبل نهاية العام الحالى يدخل منها 20 ألف فصل الخدمة قبل نهاية العام الدراسى.

شهدت محافظة قنا وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتى العتامنة وبيت عبد القادر اليوم الاثنين، تبادل طرفاها إطلاق الأعيرة النارية بسبب خلافات الثأر، مما تسبب فى توقف حركة مرور 4 قطارات، وترددت أنباء عن سقوط قتيل و5 مصابين نتيجة الاشتباكات الدائرى بينهم، وتم إخلاء عدد من المدارس كإجراء احترازى.

أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابى بكرداسة، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لملاحقة قيادات وكوادر التنظيمات المتطرفة الهاربة والمتورطة فى تنفيذ الحوادث الإرهابية، والمرصود استمرارهم على نهجهم العدائى واضطلاعهم بالتخطيط لتنفيذ سلسلة أخرى من أعمال العنف خلال المرحلة الراهنة بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الوطن.

نشر اليوم السابع نص مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بعد موافقة مجلس النواب اليوم عليه بصفة نهائية، وكان مجلس النواب وافق بصفة نهائية على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بموافقة 402 عضو.

أكد فيليب تيرورت مدير البنك الأوروبى للتعمير والإنشاء فى مصر، أن تعويم الجنيه تعد خطوة إيجابية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وأنها ستعمل على جذب الاستثمارات التى تخدم الاقتصاد.

تخوض الحكومة المصرية الآن معركة من نوع جديد وفق خطط جريئة وطموحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى الفترة الأخيرة، حيث علم "اليوم السابع"، أن اجتماعات مكثفة وطارئة تتم على مستوى ووفق مناهج علمية مدروسة لوضع تصور لخطة إجراءات حاسمة وطموحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثراته.

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين، بضرورة الحرص على التحرك الميدانى والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التى قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.

يوثق أبطال القوات المسلحة المصرية يوميا، حجم التضحيات التى يقدمونها للوطن، وكيف يواجهون الموت دون خوف أو تراجع للوراء، بل يعمل البطل المقاتل المصرى، على أن يثبت للعالم أجمع أنه نجل القادة العظام، وأن ما يفعله هو صناعة التاريخ بدمائه، متحديا كافة الظروف والتحديات، وذلك فى مواجهة إرهاب أسود، وعناصر تكفيرية متطرفة، ترغب فى تقويض دعائم الدولة، وتسعى للنيل من عزيمة المصريين.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للجمارك وضباط مباحث ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، من ضبط 20 مليون و993 ألف قرص تامول مخدر داخل حاوية بنظام الترانزيت ببورسعيد قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى تركيا.

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى مؤتمرها المنعقد فى جنيف، اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيسا لأول مؤتمر لخبراء حماية المستهلك الحكوميين فى العالم ، وذلك بعد انتخابه بالإجماع من الأعضاء الحاضرين للمؤتمر ، اليوم الاثنين، فى حين تم انتخاب ممثل روسيا نائبا لرئيس المؤتمر.

يقدم "اليوم السابع" شرحا للمشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 17 معلومة تقدم ما تريد معرفته عن المشروع ومعدلات تنفيذه والطرق الجاهزة للافتتاح.

أمسك العشرات من أهالى حى مبارك بمدينة كفر صقر بالشرقية، بأحد اللصوص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية، وربطوه فى عمود إنارة بالشارع قبل تسليمه للشرطة.

قالت الشرطة الدنماركية إن تهديدات بوجود قنابل فى الدنمارك أدت لإخلاء مطارين محليين ومركزين للتسوق اليوم الاثنين وأدت لإغلاق حرم جامعى فى العاصمة كوبنهاجن لفترة قصيرة.

أعلن وزير الداخلية النمساوى الاثنين أنه سيتم هدم المنزل الذى ولد فيه أدولف هتلر فى شمال النمسا لتشييد "مبنى جديد" مكانه، ما يضع حدا لمعركة قضائية مستمرة منذ سنوات بشأن مصير هذا الموقع.

قدمت الإعلامية شريهان أبو الحسن، فى فقرتها الأولى ببرنامج "ست الحسن" على قناة one E، تجربة البنات فى السفر والغربة لخوض تجربة العمل بمفردهن، حيث استضافت الدكتورة منال إبراهيم أخصائية العلاج الطبيعى، ورضوى أشرف مترجمة اللغة الكورية، وتقيم فى كوريا.

"الناس ممكن تستحمل جشع التجار وتعصر على نفسها جوافة.. لكن لما تكون الجوافة فاسدة تعمل إيه".. بهذه الكلمات بدأت شاهستا فايز حلقتها الجديدة من برنامج "شارلوك هولمز " على قناة icu.. والتى تناولت فيها أزمة الأسعار وفساد السلع.. واحتكار التجار.

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاجتماع الأمني اليوم مع اللواء عادل التونسي مدير أمن الإسكندرية، أسفر عن موافقة الأمن النهائية على حضور ٤٠ ألف مشجع مباراة الزمالك وصن داونز الأحد المقبل.