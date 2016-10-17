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وكيل تعليم الدقهلية يلغى انتداب مدرسى اللغة العربية والرياضيات بالإدارات

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وكيل تعليم الدقهلية يلغى انتداب مدرسى اللغة العربية والرياضيات بالإدارات وكيل تعليم الدقهلية يلغى انتداب مدرسى اللغة العربية والرياضيات بالإدارات

>الدقهلية - شريف الديب

 

عقد على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة اجتماعات مع مديرى عدد من مدارس مركز دكرنس، خاصة المتواجدة على أطراف المركز، وذلك لحل مشكلة عجز المدرسين فى بعض المدارس.

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ"اليوم السابع"، إنه أصدر عددا من النشرات لإلغاء انتدابات المدرسين الموجودين فى الإدارة التعليمية وعودتهم إلى مدارسهم الأصلية لسد العجز، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان لإنهاء ندب مدرسى الرياضيات واللغة العربية من داخل الإدارات التعليمية وإعادتهم جميعا إلى المدارس.

 

وأكد وكيل الوزارة، أنه يقوم بعدة جوالات فى الإدارات التعليمية المختلفة للتعرف على العجز الحقيقى والعمل على حل المشكلة.

 

 


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