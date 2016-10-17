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بالصور.. سيارات السكر المدعم تجوب قرى دمياط وتصل لمساكن الشباب

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بالصور.. سيارات السكر المدعم تجوب قرى دمياط وتصل لمساكن الشباب بالصور.. سيارات السكر المدعم تجوب قرى دمياط وتصل لمساكن الشباب

>دمياط - عبده عبد البارى

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بدخول قوافل السلع الغذائية المخفضة الخاصة بمجلس مدينة دمياط إلى مساكن الشباب بشطا، حيث تم الدفع بسيارة محملة بطن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو، وذلك  ضمن فعاليات مبادرة دمياط تأمر وسط إقبال كبير من المواطنين.

 

وفى سياق متصل جابت سيارات الوحدات المحلية  قري أولاد حمام وغيط النصاري والبستان وكفر حميدو والشيخ ضرغام والبصارطة وعزب النهضة والشعراء والخياطة والعنانية  حيث تم بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مدعومة بكميات كبيرة من السكر بسعر 5 جنيه للكيلو بحد أقصى 2 كيلو لكل فرد .

وشهدت السيارات إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السكر المدعم.

سيارات السكر المدعم تجوب القرى

 

اقبال كبير من السيدات على السكر المدعم

 

السكر المدعم يصل مساكن الشباب

 


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