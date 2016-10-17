بالصور.. تسليم وحدات مشروع تطوير عشوائيات القابوطى ببورسعيد للمستحقين

بدأ حي الضواحي بمحافظة بورسعيد اليوم الاثنين، تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الـ 18عمارة لإسكان "عشوائيات القابوطى" الواقعة في نطاق الحي، للمستحقين.

وقال السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، إن المشروع يضم 432 وحدة سكنية ، إذ تم اليوم البدء في تسليم 8 عمارات أرقام 7, 8, 9 , 13 , 14 , 15 ,16, 17 على التوالي؛ لافتاً إلى أن لا يتم تسليم الوحدة السكنية لمستحقيها إلا بعد إزالة العشش، وحصول المستحق على خطاب إزالة بمعرفة إدارة الإشغالات بالحى.

وأضاف رخا أنه تم توصيل كافة المرافق الأساسية للمشروع من مياه وكهرباء وخطوط غاز وصرف صحى، مشيراً إلى الانتهاء من باقى المرافق تباعاً.

وأوضح أن تسليم الوحدات يأتى ضمن تطوير منطقه القابوطى العشوائيه؛ حيث تم إزالة وهدم المنازل الخاصة بأصحاب الأحقيات قبيل تسليمهم الوحدات الخاصه بهم .

وأكد رئيس حي الضواحى، أن مشروع تطوير القابوطى أوشك على الانتهاء؛ مشيداً بجهود اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى إنجاز هذا المشروع الهام .

وقدم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان الشكر إلى، رئيس حي الضواحي، ولجنة تطوير القابوطي، وجميع العاملين في اللجنة علي الجهود الكبيرة التي أسفرت عن قرب انهاء تطوير واحدة من أكبر المناطق العشوائية .

واضاف المحافظ ان العمل في المشروع كان يسير بالتوزاي من خلال اعمال الانشاءات التي تتم .