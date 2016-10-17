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رئيس مدينة رأس سدر يوزع شهادات إتمام البرنامج التدريبى على المزارعين

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رئيس مدينة رأس سدر يوزع شهادات إتمام البرنامج التدريبى على المزارعين رئيس مدينة رأس سدر يوزع شهادات إتمام البرنامج التدريبى على المزارعين

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

وزع اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مدينة رأس سدر، والمهندس عاطف محمد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، شهادات إتمام البرنامج التدريبى على المزارعين المهندسين بالإدارة الزراعية برأس سدر اليوم الاثنين ضمن فعاليات البرنامج الإرشادى لتنمية السلوك البيئى للمزارعين فى مجال استخدام مياه الرى وترشيدها بمحافظة جنوب سيناء، التى استضافها المركز الإرشادى بالإدارة الزراعية بقرية أبو صويرة، التابعة لمدينة رأس سدر على مدار يومين بحضور اللواء محمد عبد الوهاب محمد رئيس مدينة رأس سدر، وذلك فى إطار التعاون البناء بين مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بجنوب سيناء وجامعة عين شمس فى رفع معدلات الوعى لدى المزارعين المتعلقة بنظم وترشيد الرى بجنوب سيناء نظرًا لنقص كميات المياه الموجودة.

 

حضر البرنامج المهندس محمد حسن نائب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والدكتور محمد أمين صدقى رئيس قسم الإرشاد والمهندسة سحر إسماعيل مديرة الإدارة الزراعية رأس سدر والدكتور حمادة محمد مركز بحوث الصحراء برأس سدر ومهندسى الإدارة الزراعية برأس سدر ولفيف من الأهالى والمهتمين بهذا المجال وعلى هامش البرنامج قدم رئيس المدينة التهنئة للمهندسة سحر إسماعيل مديرة الإدارة الزراعية برأس سدر لتوليها مسئولية الإدارة.

 

 

 

 


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