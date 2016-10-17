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اجتماع لجنة الاستثمار بسوهاج لمناقشة إقامة مشروعات بالمناطق الصناعية

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اجتماع لجنة الاستثمار بسوهاج لمناقشة إقامة مشروعات بالمناطق الصناعية اجتماع لجنة الاستثمار بسوهاج لمناقشة إقامة مشروعات بالمناطق الصناعية

>سوهاج محمود مقبول

ناقش المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد بمحافظة سوهاج عددا من الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية وبحضور الدكتور أحمد عزير المستشار العلمى للمحافظة أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج ومديرى المناطق الصناعية بالكوثر وطهطا وجرجا.

حيث وافقت لجنة الاستثمار والمناطق الصناعية بشكل مبدئى على تخصيص أراضى للمستثمرين بأحدى المناطق الصناعية بعد استعجال الهيئة العامة للاستثمار بوصول الضوابط الخاصة لتسليم الأراضى للمستثمرين فى المناطق الصناعية بناء على القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2016م والخاص بتشجيع الاستثمار بالصعيد، وتمت الموافقة المبدئية على الطلب المقدم من أحد المستثمرين بإنشاء مرسى نهرى بالبلينا على النيل والتعاقد على مركب سياحى كفندق عائم بعد موافقة حماية النيل وهيئة تنشيط السياحة.

وأكد المحاسب كمال شلبى على ضرورة تسهيل منظومة الإجراءات وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين وتحسين المناخ المناسب لهم بهدف جذب المستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة بالمحافظة.


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