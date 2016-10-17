الصليب الأحمر: الموصل يشهد وقوع كارثة إنسانية ضخمة

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى العراق اليوم الاثنين سارة الزوقرى إن الموصل تشهد وقوع كارثة إنسانية ضخمة يزيد من تفاقمها الهجوم العسكرى الذى بدأ اليوم.

وقالت الزوقرى - فى مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) - "إن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من المنطقة وباتوا بمثابة نازحين ويتوقع أن ينضم إليهم حوالى مليون آخرين بعد بدء العملية ضد داعش والسكان يفرون بذعر وهلع من الموصل".

وشددت على أن الصليب الأحمر مستعد لتقديم المساعدة للاجئين، حيث قام بتنظيم مراكز استقبال بشمال المدينة، فضلا عن أن موظفى المنظمة يبذلون جهودا مضنية لمساعدة السكان فى الخروج من المدينة إلى مناطق آمنة.وأشارت إلى أن بغداد تتعرض لحملة من التفجيرات التى تستهدف المدنيين وقد وقع آخرها قبل فترة وجيزة ولم تتوفر حتى معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.

وأوضحت ممثلة الصليب الأحمر أنهم دائما يناشدون كافة الأطراف المتناحرة لكى تسمح لموظفيها بالوصول إلى السكان المدنيين لمساعدتهم.وتابعت المسئول الأممية قائلة "هنا يوجد الكثير من الناس الذين لا يشاركون فى القتال ولكنهم يقعون فى مركز القتال وطبعا لديهم كل الحق فى الوصول إلى مناطق آمنة".