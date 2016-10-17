نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية تجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية

طالبت نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية، يعقد جمعية عمومية غير عادية من خلال جمع توقيعات للأعضاء بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية ، وذلك لرفعها للنقابة العامة.

وتطالب النقابة بالدعم المادى السنوى للنقابات الفرعية بحد أدنى وحد أقصى بالإضافة إلى وضع مبلغ للحالات الارئة للنقابات الفرعية بنفس قواعد ومعايير النقابة العامة عند الصرف .

كما تطالب نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية بصرف مساعدات للنقابات الفرعية لشراء مقر او توسعة للمقر الفرعى ووضع معايير ثابتة للدعم للنقابة الفرعية على النقابة الفرعية بحيث يوزع الدعم على انشطة كل نقابة ويحدد لكل نقابة عدد من الانشة المدعومة من النقابة العامة سنويا، كما تطالب بتعديل لائحة النقابة.

كما أكدت النقابة بالإسكندرية أن الجمعية العمومية الغير عادية ستناقش مسألة استقطاع جزء من الرسوم الادارية لصالح النقابات الفرعية وايجاد حلول لمشكلة ارتفاع اسعار الخامات وما يستجد من بنود حتى انعقاد الجمعية.