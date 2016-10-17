تقديم برامج تعليمية لطلاب الثانوية العامة على إذاعة جنوب الصعيد

أبرمت إذاعة جنوب الصعيد، اتفاقاً مع مديرية التربية والتعليم بأسوان، لتقديم برامج تعليمية عبر أثير الإذاعة ، يقدمها كبار الموجهين لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وذلك بدءاً من يوم 22 أكتوبر الجارى، ولمدة ثلاثة شهور.

وأكد محمد الحسن مدنى، مدير عام إذاعة جنوب الصعيد، أن خطة التعاون مع مديرية التعليم بأسوان، تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب داخل محافظات جنوب الصعيد "أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد"، بالإضافة إلى محاربة مافيا الدروس الخصوصية التى تستهدف طلاب الثانوية العامة تحديداً، وذلك من خلال توفير مادة علمية يلقيها كبار الموجهين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

وأضاف مدير عام إذاعة جنوب الصعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المناهج التعليمية ستذاع على الهواء بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءاً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة.

وأشار "مدنى" إلى أن إذاعة المناهج التعليمية عبر أثير الإذاعة لم تكن التجربة الأولى لإذاعة جنوب الصعيد، ولكن سبق أن نفذتها الإذاعة بالتعاون مع التعليم خلال عام 2010، عندما غاب مجموعة كبيرة من الطلاب عن المدارس، خوفاً من انتشار عدوى أنفلونزا الطيور، موضحاً أن التجربة وقتها حققت نجاحاً كبيراً بنسبة استماع وصلت إلى 80 %، واستحق القائمون على العمل آنذاك مكافأة مادية من اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق.