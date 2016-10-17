بالصور.. عزبة الحمادة بقرية جلبانة الإسماعيلية بدون خدمات

قرية جلبانة إحدى قرى مدينة القنطرة شرق وتقع فى شرق قناة السويس فى محيط الأراضى التابعة لمحافظة الإسماعيلية من سيناء.

بعد انتصارات أكتوبر وعودة المهجرين وإنشاء مدينة القنطرة شرق لتتبع محافظة الإسماعيلية بدل من سيناء، تم إنشاء مجموعة من القرى والتوابع من بينها قرية جلبانة، والتى تتبعها مجموعة من العزب والمناطق منها عزبة الحمادة وهى من أكثر المناطق احتياجا للخدمات، ويقطنها ما يقرب من 7 آلاف مواطن معظمهم يعملون بالزراعة فى الأراضى المستصلحة حديثا، والتى حصلوا عليها من جهاز تعمير سيناء، وأقاموا منازل بالقرب من هذه الأراضى منذ أكثر من 15 عاما.

وتعانى عزبة الحمادة من مشكلات متعددة، فهى موجودة فى أعماق صحراء سيناء، وتنقصها المياه والكهرباء والطرق ولا توجد بها مدرسة أو وحدة صحية.

لا توجد مدرسة

يقول إبراهيم عبد القادر من أهالى العزبة أن عزبة الحمادة لا توجد بها مدرسة نضطر إلى قطع مسافات كبيرة لإلحاق أبنائنا بالمدارس فى القنطرة شرق أو قرية جلبانة والمسافات كبيرة من 15 كيلو بالنسبة لقرية جلبانة، وهى أقرب المناطق لنا إلى 25 كيلو بمدينة القنطرة شرق هذه المسافة يقطعها أولادنا ذهابا وإيابا يوميا

ونفس الشىء لا توجد وحدة صحية أو إسعاف لنقل المرضى أو علاج المواطنين ولا يوجد أمامنا إلا القنطرة شرق أو الإسماعيلية للذهاب للمستشفى.

مياه الرى ومشاكل الفلاحين

السيد عبد العال أمين الفلاحين بالقنطرة شرق يفجر مشكلة الأراضى الزراعية بعزبة الحمادة، التى قام باستصلاحها المزارعون منذ 15 عاما بعد الحصول عليها من جهاز التعمير، فهناك تعديات كثيرة من جانب بعض المواطنين ومشاكل لا حصر لها بين زارعى الأرض وبعض المتعديين من المواطنين من خارج العزبة، وأيضا هناك نقص حاد فى مياه الرى، حيث تعمل المحطات 8 ساعات فقط، وهذا لا يكفى لرى الأراضى وتحدث مشاكل بين الفلاحين بسبب مياه الرى وكانت المياه متوفرة قبل ذلك، لكن حدثت تعديات من جانب بعض المزارعين وخاصة فى المنطقة المحصورة بين ترعة الشهيد ومصرف بالوظة

نقص مياه الشرب

وتطالب هانم محمد سعد بضرورة حل مشكلات التعديات على ترعة الشهيد، وعودة المياه للأراضى الزراعية التى قاربت على أن تصبح أرض بور، بسبب نقص المياه، مشيرة إلى أن هناك مشكلة فى مياه الشرب، حيث لا توجد محطة مياه شرب فنضطر إلى نقل المياه من قرية جلبانة على بعد 15 كيلو عن طريق الدواب أو سيارات نصف نقل.

لا توجد كهرباء

ويضيف السيد شعبان أن العزبة تعانى من عدم وجود أعمدة كهرباء وضعف كبير فى المحولات، حتى أن بعض المواطنين استخدموا الأعمدة الخشبية لمد الأسلاك عليها لتوصيل الكهرباء إلى المنازل، وهذا الأمر يمثل خطورة وخاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء والأمطار والرياح السريعة والمنطقة صحراوية لا يوجد بها مصدات للرياح.

الطرق ترابية

وتابع كامل رجب من مواطنى العزبة، أن العزبة تعانى من عدم وجود طرق مرصوفة وجميع الطرق ترابية وتعوق نقل السماد والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أن الطرق الترابية غير ممهدة.

إنشاء محطة مياه شرب

ومن ناحيته أكد المهندس عطية السيد رئيس قرية جلبانة، والتى تتبعها عزبة الحمادة على أن الوحدة المحلية لقرية جلبانة تسعى لحل المشكلات التى تعانى منها توابع القرية ومنها عزبة جلبانة والأراضى الزراعية تابعة لجهاز التعمير، وهو مسئول عن توفير مياه الرى، أما بخصوص مياه الشرب فتم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب لإنشاء محطة مياه

920 ألف جنيه للكهرباء

وأضاف رئيس القرية أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اعتمد 920 ألف جنيه لشراء 4 محولات جدد وزرع 200 عمود كهربائى بالعزبة لحل مشكلة الكهرباء، كما تم تقديم مذكرة للمهندس عبدالله الزغبى رئيس مدينة القنطرة شرق لإنشاء مدرسة ووحدة صحية ومخاطبة جهاز التعمير لرصف الطرق بالعزبة.

نقص مياه الرى بعزبة الحمادة

أعمدة خشبية بدل أعمدة الكهرباء للإنارة

الأرض الزراعية تنقصها مياه الرى

المحاصيل معرضة للتلف بسبب نقص المياه

المواطن إبراهيم عبدالقادر

السيد عبد العال أمين الفلاحين بالقنطرة شرق

عطية السيد رئيس قرية جلبانة

هانم محمد سعد

جانب من مبانى العزبة