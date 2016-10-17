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رئيس وزراء العراق يطلع السيسى على تطورات استعادة مدينة الموصل من "داعش"

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رئيس وزراء العراق يطلع السيسى على تطورات استعادة مدينة الموصل من "داعش" رئيس وزراء العراق يطلع السيسى على تطورات استعادة مدينة الموصل من "داعش"

>كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أطلع الرئيس على التطورات الخاصة بعملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، والتي بدأ الجيش الوطني العراقي في تنفيذها اليوم.

 

وأكد "العبادى"، على تكاتف كافة أبناء الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب ووقوفهم خلف الجيش الوطني العراقي في معركته لتحرير الموصل واستعادة الاستقرار، مشيراً إلى حرص الجيش العراقي على عدم إلحاق أذى بالسكان المدنيين في المناطق التي يتم تحريرها والعمل على إجلاء وإيواء النازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى،  خلال الاتصال، على موقف الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والتصدي لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي، مؤكداً على أن العراق وطن لكافة العراقيين دون تمييز بين ديانة أو طائفة أو عرق.

 

 وأعرب الرئيس عن ثقته في قدرة الجيش الوطني العراقي على حماية المدنيين في مناطق العمليات العسكرية. كما أعرب الرئيس عن تقديره لحرص العراقية على ضبط النفس وتحليها بالحكمة في التعامل مع التطورات المختلفة وعدم الانزلاق إلى صراعات أخرى باستثناء تحرير الموصل من الإرهاب.

و تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة القادمة والعمل على الارتقاء بالعلاقات إلى أفاق أرحب تعكس ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة وتلبى طموحات الشعبين الشقيقين.


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