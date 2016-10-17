عرض متهم بحركة "وكستونا" على الطب الشرعى لوجود كدمات بجسده

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بعرض أحد المتهمين ويدعي "محمد قطب"، بحركة "وكستونا"، وذلك بعد اكتشاف عدة إصابات بأنحاء متفرقة بجسد المتهم، وفقا لمحامي المتهمين.

كانت النيابة قد حبست 8 متهمين بتهمة التظاهر، وتأسيس حركة "وكستونا" 15 يوما على مة التحقيقات، ومن بين الاتهامات التى وجههوها للمتهمين الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة لتعطيل الطرق العامة، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور.

وتضم القضية ٤٦١٨٠ لسنة٢٠١٦، 21 طالبا بجامعة الأزهر ومعظمهم مغتربين من الأقاليم.