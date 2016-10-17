بالصور.. شرطة قناة السويس تضبط 21 مليون قرص مخدر بحاوية فى طريقها لتركيا

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للجمارك وضباط مباحث ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، من ضبط 20 مليون و993 ألف قرص تامول مخدر داخل حاوية بنظام الترانزيت ببورسعيد قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى تركيا.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومباحث ميناء شرق التفريعة ببورسعيد بضبط حاويه 40 قدم رقمmsku8502762 قادمة من سنغافورا فى طريقها إلى تركيا بنظام الترانزيت المباشر وبداخلها 20 مليون و993 ألف قرص تامول المخدر بميناء شرق بورسعيد ومشمول الحاوية عقاقير طبية وأدوية. وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.