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رئيس الوزراء يوجه بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة الاحتكار

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رئيس الوزراء يوجه بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة الاحتكار رئيس الوزراء يوجه بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة الاحتكار

>كتبت هند مختار

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين، بضرورة الحرص على التحرك الميدانى والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التى قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.

 

وكلف رئيس الوزراء ـ وزيرى العدل والشئون القانونية والنواب ـ بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية واستصدار قانون منظم، وكذلك توفير أراضى لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مركز تجارى كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم فى تخفيض الأسعار، فضلاً عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع "جمعيتي"، والتى تبلغ 1500 وحدة تعمل من إجمالى 5000 وحدة من المخطط تنفيذها.


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مصر 365

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