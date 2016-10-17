رئيس إقليم كردستان العراق: لن نقبل بتحويل الموصل إلى حلب جديدة

قال مسعود بارزانى، رئيس إقليم كردستان العراق، إن قوات البيشمركة تقاتل لأول مرة جنبا إلى جنب مع الجيش العراقى لاستعادة الموصل، مؤكدًا أن المعركة تحقق نجاحا منذ الساعات الأولى.

وأضاف بارزانى خلال مؤتمر صحفى للتعليق على معركة الموصل وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة، أن المعارك تجرى وفق المخطط لها فى توجيه الضربات المباشرة ضد تنظيم داعش الإرهابى، مشيرًا إلى أن نجاح معركة الموصل ستكون بداية لعلاقات جديدة بين أربيل وبغداد.

وطمأن رئيس إقليم كردستان، أهالى الموصل قائًلا: "نطمئن أهالى الموصل بأننا سنعمل على الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم خلال العملية"، ونسعى لتفادى أى أضرار تلحق بالمدنيين من جراء المعارك فى الموصل، مضيفًا: لن نقبل بأن تتحول الموصل إلى حلب جديدة.