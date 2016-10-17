محكمة عسكرية تابعة لحماس تحكم بالاعدام على متخابر مع اسرائيل

حكمت محكمة عسكرية تابعة لحماس فى غزة الاثنين بالاعدام شنقا على فلسطينى بتهمة التخابر مع اسرائيل.

واكدت مصادر عسكرية فى تصريح صحفى أن "المحكمة العسكرية فى غزة حكمت بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان (ع. أ.) 54 عاما بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي".

واكدت المحكمة "ان الحكم يأتى وفقا لقانون العقوبات الفلسطينى لعام 1979 والتهمة التدخل فى القتل. وبينت المحكمة أن المدان ارتبط مع الاحتلال الاسرائيلى منذ عام 1987 وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات".

وتابعت "ان المدان تتبع ورصد بعض المطاردين (لاسرائيل) مما ادى إلى اعتقال البعض واستشهاد اخرين".

ومن جهة ثانية حكمت نفس المحكمة على "متخابر اخر (م. ح.) بالسجن 10 سنوات مع الاشغال الشاقة بتهمة التخابر مع العدو".

تعود اخر احكام الاعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية فى غزة إلى تموز/يوليو الماضى وادانها حينها المركز الفلسطينى لحقوق الانسان مؤكدا رفضه لعقوبة الاعدام و"الاسراف فى استخدامها من القضاء فى غزة"، مشددا على "عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية".

ولفت المركز إلى أن اكثر من 170 فلسطينيا صدرت بحقهم احكام اعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية فى 1994، واعدم من هؤلاء ثلاثون غالبيتهم فى قطاع غزة. وصدر ثلثا هذه الاحكام من دون موافقة الرئيس عباس.