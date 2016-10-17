تدشين موقع إلكترونى خاص بمؤتمر شرم الشيخ للشباب

انطلق رسمياً الموقع الرسمى للمؤتمر الوطنى الأول للشباب، على الإنترنت، المقرر عقده بمدينة شرم الشخ اعتباراً من الخامس والعشرين من أكتوبر الجارى، وعلى مدار 3 أيام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويأتى المؤتمر فى إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبد ألفتاح السيسى، لعقد مؤتمر وطنى للشباب، التى أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصرى فى التاسع من يناير الماضى، ويناقش نتائج الحوار الوطنى الجارى مع الشباب منذ مارس الماضى حول كل القضايا التى تهمهم فى مختلف المجالات والقطاعات‏.‏

ويتولى مهمة الإعداد لهذا المؤتمر إلى جانب المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية مباشرة، كل من وزارة الشباب والرياضة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وبعض الجهات الحكومية.

وكان الرئيس عبد ألفتاح السيىسى، أكد على الاهتمام الذى توليه الدولة للشباب وتأهيلهم‏، ‏أخذاً فى الاعتبار أن (‏2016‏) هو عام الشباب.

ويصل عدد الشباب المشاركين فى المؤتمر إلى 3 آلاف شاب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وشباب الأحزاب والعمل السياسى، بالإضافة إلى عدد من الشباب الذى سيقوم بالتسجيل للاشتراك.

كما يشارك أكثر من 300 شخصية عامة وخبراء متخصصين كمتحدثين ومشاركين ومدراء للجلسات، بالإضافة إلى عقد أكثر من 23 جلسة عامة تشتمل محأور سياسية واقتصادية ومجتمعية والثقافة وألفنون والرياضة وريادة الأعمال.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد 8 ورش عمل فرعية تخصصية ومعرض فنى وورشة اكتشاف مواهب. ويمكن تصفح الموقع عبر الرابط التإلى: