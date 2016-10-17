الحبس سنة لصاحب محل باع كيلو سكر بزيادة 10 جنيهات على التسعيرة

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وأمانة سر حسام الدين مصطفى اليوم الأثنين ،بحبس صاحب محل سنة بتهمة بيع كيلو سكر بأزيد من سعر ب10 جنيهات.

بدأت تقاصيل الواقعة عندما تنكر ضابط بمباحث الأموال العامة فى صفة زبون وطلب من المتهم "محمد ع" صاحب محل سوبر ماركت بمدينة نصر كيلو سكر فباع له الكيلو بأزيد من التسعيرة ب10 جنيهات فتم القبض عليه وتم إحالته لنيابة مدينة نصر برئاسة المسشتار أحمد لبيب الذى قرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح التى أصدرت قرارها المتقدم .