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صاحب واقعة ضرب بوش بالحذاء:موقعة الموصل أكدت أن "الجزيرة" بوق إعلامى لداعش

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صاحب واقعة ضرب بوش بالحذاء:موقعة الموصل أكدت أن "الجزيرة" بوق إعلامى لداعش صاحب واقعة ضرب بوش بالحذاء:موقعة الموصل أكدت أن "الجزيرة" بوق إعلامى لداعش

>كتب: هاشم الفخرانى

قال منتظر الزيدى صاحبة واقعة ضرب الرئيس الأمريكى الأسبق "جوروج بوش" بالحذاء أن قناة الجزيرة القطرية تبث لقطات تهدف للإساءة للجيش العراقى فى حربه ضد "داعش" بالموصل.

 

وأضاف الزيدى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه فى كل الحملات العسكرية التى يقوم بها الجيش العراقى ضد "داعش" تقود قناة الجزيرة القطرية حملات إعلامية ضد الجيش العراقى، وكانت "الجزيرة" أصبحت بوق إعلامى  يعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابى.

 

وأشار الزيدى إلى أن من يتابع "الجزيرة" فى تغطيتها لموقعة الموصل يجد أنها تبكى على التنظيم الإرهابى وليس على الموصل، وتبث تقرير مفبركة عن الجيش العراقى بأنه انتهك واستباح وليس عناصر "داعش" اللذين وصفهم بالخوارج.

 

 


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