مسئولى وزارات الصحة العرب يناقشون الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة

بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب واللجنة الفنية لكبار المسئولين عن شئون البيئة.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين الصيغة النهائية للاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ( 2016 -2030) وإطار عملها يقدمه مدير المركز الإقليمى لأنشطة صحة البيئة بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى ضوء ملاحظات الدول العربية الأعضاء.

كما يناقش الاجتماع قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (10) الصادر عن دورته العادية الـ (45) بشأن الأبنية الصحية والمستشفيات إلى جانب عرض ومناقشة الصيغة النهائية لمشروع الإعلان الوزارى للاجتماع المشترك الأول لمجلسى وزراء الصحة والوزراء المسئولين عن شئون البيئة فى ضوء ملاحظات الدول العربية الأعضاء.