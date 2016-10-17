22 فنانة تزوجن 12 رجلًا : فنانة انفصلت عن زوجها فتزوجته زميلتها ...

سمر العشري

يحمل الوسط الفني الكتير من من الزيجات القصيرة، لكنه في الوقت نفسه هناك زيجات ساتمرت لسنوات ووقفت أمام كل التحديات .

ودفع الحب عدد من الفنانين إلى الزواج من رجال، كانوا يومًا ما أزواجًا لزميلاتهن في الوسط الفني، لكن ورغم الطلاق والانفصال، والارتباط بآخر وأو أخرى، يظل الجميع أصدقاء يجمع بينهم الصداقة.

ونرصد أشهر زيجات الوسط الفني ، استنادًا على الصور التي نشرها موقع "إم بي سي" :

22- تزوجت الفنانة ميرفت أمين من رجل الأعمال مصطفى البليدي، ثم الموسيقار عمر خورشيد، ثم الفنان حسين فهمي.

21- هدى رمزي تزوجت مصطفى البليدي فيما بعد.

20- الفنانة اللبنانية جورجينا رزق تزوجت من الفنان محرم فؤاد.

19- الفنانة عايدة رياض تزوجت الفنان محرم فؤاد بعد ذلك.

18- الفنانة ليلى مراد تزوجت الفنان أنور وجدي.

17- وبعد ذلك تزوجت الفنانة ليلى فوزي من الفنان أنور وجدي.

16- الفنانة لبلة تزوجت الفنان حسن يوسف.

15- وفيما بعد تزوجت الفنانة شمس البارودي من حسن يوسف.

14- الفناة شادية تزوجت الفنان عماد حمدي.

13- وبعد ذلك تزوجت الفنانة نادية الجندي من عماد حمدي، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج المنتج محمد مختار.

12- رشدي أباظة تزوج من صباح.

11- وأيضًا تزوج من تحية كاريوكا.

10- كما تزوج من سامية جمال.

9- الفنانة فاتن حمامة تزوجت من عز الدين ذو الفقار.

8- عزالدين تزوج أيضًا من الفنانة مريم فخر الدين.

7- حسين فهمي تزوج من لقاء سويدان.

6- الموسيقار عمر خورشيد تزوج من ميرفت أمين، التي تزوجت فيما بعد حسين فهمي، وفيما بعد تزوج عمر خورشيد من الفنانة مها أبوعوف.

5- داليا البحيري تزوجت من فريد المرشدي.

4- وتزوج المرشدي أيضًا من سوسن بدر والصورة في عزاءه.

3- محمد مختار تزوج من رانيا يوسف، بعد انفصاله عن نادية الجندي.

2- شيريهان تزوجت رجل الأعمال علاء الخواجة.

1- المتزوج أيضًا من الفنانة إسعاد يونس.

شبكةعيونالإخبارية

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