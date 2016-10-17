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تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد

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تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد

>الإسماعيلية – جمال حراجى

اصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية قراراً بالموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6000 متر مربع بدون مقابل لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالاسماعيلية لإنشاء مدرسة سرابيوم التجريبية الرسمية للغات بقرية سرابيوم التابعة لمركز و مدينة فايد.

وذلك من إجمالى المساحة المخصصة للمنفعة العامة وفقا للحدود و الأبعاد المحددة من الحد البحري نادي الهجن بطول 1000 متر والحد القبلي ارض تتبع قرار التخصيص 284 لسنة 1990 بطول 1000متر والحد الشرقي ارض تتبع قرار التخصيص 284 لسنة 1990 متر بطول 60 متر و الحد الغربي شارع بطول 60 متر مع مراعاة عدم استخدام المساحة المذكورة فى غير الغرض المخصصة من اجله وفى حاله المخالفة تسحب الأرض فوراً ويعتبر قرار التخصيص لاغياً وكأن لم يكن.

 

 

 


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