انطلاق مباريات دوري مراكز الشباب لكرة القدم للسنة الثالثة على التوالى

أعلنت محافظة بورسعيد اليوم الاثنين، انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة القدم؛ تحت رعاية المحافظ اللواء عادل الغضبان، والدكتور على أبو سمره، مدير مديرية الشباب والرياضة، وانطلق الدوري بمبارايتين الأولى بين فريقي مركز شباب "بحر البقر"، ومركز شباب بورسعيد؛ على ملعب مركز شباب الزهور، والثانية بين فريقي مركز شباب الجرابعة، ومركز شباب الكاب؛ على ملعب مركز شباب السلام .

ومن جانبه قال محمد الخضري، رئيس لجنة المسابقات بمنطقة بورسعيد، إنه قد أعلن 21 مركزاً شبابياً من إجمالي 22 مركز بالمحافظة، المشاركة في الدوري والذي يستمر حتى شهر مارس القادم .

وأضاف "جمال نوفل"، المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم ببورسعيد، أن هذه البطولة تنطلق للسنة الثالثة على التوالي بعد فترة توقف النشاط الرياضي منذ واقعة أحداث استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي .