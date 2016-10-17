القبض على عطّار يبيع أعشاب طبية منتهية الصلاحية بمدينة نصر

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محل عطارة بحوزته 1430 عبوة أعشاب طبية غير صالحة للاستهلاك، فى مدينة نصر.

ووردت معلومات لشرطه التموين والتجاره بقيام صاحب محل غير مرخص للعطارة و الأعشاب بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأعشاب الطبية والتركيبات والوصفات العلاجية مدون عليها علاج " الآم الظهر ـ مسكن للألام ـ السمنه ـ تساقد الشعر " وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها .

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم المحل المتحرى عنه وأسفرت عن ضبطه و 1430 عبوة أعشاب طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها فى مايو 2015.