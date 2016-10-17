أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عطّار يبيع أعشاب طبية منتهية الصلاحية بمدينة نصر

Google+ Print
القبض على عطّار يبيع أعشاب طبية منتهية الصلاحية بمدينة نصر القبض على عطّار يبيع أعشاب طبية منتهية الصلاحية بمدينة نصر

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محل عطارة بحوزته 1430 عبوة أعشاب طبية غير صالحة للاستهلاك، فى مدينة نصر.

 

ووردت معلومات لشرطه التموين والتجاره بقيام صاحب محل غير مرخص للعطارة و الأعشاب بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأعشاب الطبية والتركيبات والوصفات العلاجية مدون عليها علاج " الآم الظهر ـ مسكن للألام ـ السمنه ـ تساقد الشعر " وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها .

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم المحل المتحرى عنه وأسفرت عن ضبطه و 1430 عبوة أعشاب طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها فى مايو 2015.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء