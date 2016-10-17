أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على صاحب مخزن بحوزته 50 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء

Google+ Print
القبض على صاحب مخزن بحوزته 50 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء القبض على صاحب مخزن بحوزته 50 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث و التجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخزن غير مرخص بحوزته 50 طن سكر بالقاهرة الجديدة قبيل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة .

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية،  مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة  القاهرة الجديدة ثالث بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية ( السكر الحر ) المعبأ داخل عبوات مدون عليها ماركات شركات مشهورة من إنتاج مارس 2016  لحجبها عن التداول بالاسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة  المخزن المتحري عنه و أسفرت عن ضبط صاحبه وبحوزته الكمية المذكورة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه ، و تم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء