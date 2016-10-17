القبض على صاحب مخزن بحوزته 50 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخزن غير مرخص بحوزته 50 طن سكر بالقاهرة الجديدة قبيل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة .

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية ( السكر الحر ) المعبأ داخل عبوات مدون عليها ماركات شركات مشهورة من إنتاج مارس 2016 لحجبها عن التداول بالاسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخزن المتحري عنه و أسفرت عن ضبط صاحبه وبحوزته الكمية المذكورة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه ، و تم تحرير محضر بالواقعة.