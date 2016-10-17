النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمين بقتل مدرس سعودى متقاعد بالهرم

تباشر نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الرحمن الجرف، التحقيق مع سايس جراج و 4 أخرين، المتهمين فى واقعة قتل مواطن سعودى الجنسية، داخل شقته بمنطقة منشية البكارى فى الهرم بقصد سرقته، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم الأول ويعمل سايس جراج قرر اقتحام شقة المجنى عليه لسرقته، بعدما علم بثرائه الفاحش من خلال متابعته المستمرة له، ومن أجل تنفيذ مخطته استعان بـ4 من أصدقائه من أجل تنفيذ الجريمة، واقتحموا شقة المجنى عليه الذى حاول مقاومتهم، فاجهز عليه أحدهم خنقاً بقطعة قماش حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين فور الاجهاز على المجنى عليه سرقوا مبلغ مالى قدره 3900 ريال سعودى، و 96 آلف جنيه مصرى، وفروا هاربين وتم الايقاع بهم بعد اعداد الاكمنة اللازمة لذلك.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مدرس سعودى فى حالة تعفن داخل شقته بالهرم، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على المجنى عليه مخنوقا بإيشارب حريمى.