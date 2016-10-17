رسمياً الولايات المتحدة تمنع "جلاكسي نوت7" على متن الطائرات : يُعرّض المسافرين للخطر ...

سمر العشري

صرّحت وزارة النقل الأمريكية بأنه لم يعد بإمكان المسافرين إحضار هاتف سامسونج «نوت 7» على متن الطائرة، حتى وإن كان مغلقًا، وذلك بدءًا من يوم 15 أكتوبر الجاري، حسب ما ذكر موقع "واشنطن بوست".

وقالت الوزارة، إن الهاتف ممنوع على متن الطائرة بأي شكل من الأشكال، سواء كان بحوزة المسافر في يديه أو مغلقًا، أو إذا كان في حقائب الكابينة على متن الطائرة، أو أمتعة المسافر الأخرى، وينطبق ذلك على جميع المسافرين من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت شركات الطيران منعت المسافرين، منذ أسابيع، تشغيل أو شحن هواتفهم من طراز جلاكسي "نوت 7" ، حيث أبلغ عدد من مستخدمي ذلك الهاتف عن اشتعال النيران فيه، وأحيانًا انفجاره.

وقد أجبر تصاعد الدخان من هاتف "نوت 7"، رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية "ساوث وست"، على إخلاء الطائرة، وتبع تلك الواقعة سحب شركة سامسونج العالمية المنتج بشكل رسمي من الأسواق، وعرضت على مستخدميه رد الأموال أو استبداله بهاتف آخر، كما توقفت عن عرضه في المتاجر.

وفي حال عدم استبدال المسافرين على متن الرحلات الجوية لهواتفهم جلاكسي نوت 7، لأي سبب من الأسباب، فسيضطرون للسفر دون هاتف.

وصرح أنتوني فوكس وزير النقل : "نعلم أن ذلك الحظر سيسبب إزعاجًا لبعض المسافرين، ولكن أمن كل من على متن الطائرة له الأولوية" .

وتابع : "نحن نتخذ تلك الخطوة الإضافية، لأن نشوب حريق على متن الطائرة يشكل مخاطرة كبيرة بإصابة المسافرين، وتهديد حياتهم" .

وقالت وزارة النقل إن أي شخص سيحاول أخذ هاتفه «نوت 7» معه على متن الطائرة، سيخاطر بمصادرة هاتفه، كما سيتعرض للغرامة المالية والملاحقة القضائية.

كما أعلنت في البيان الصحفي لها أن وجود المسافرين ومعهم تلك الهواتف، قد يعرضهم لعدم الصعود على متن رحلاتهم الجوية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads