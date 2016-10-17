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بالصور.. أمن القاهرة يداهم مخازن محتكرى السلع ويضبط 389 طن سكر وأرز ودقيق

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بالصور.. أمن القاهرة يداهم مخازن محتكرى السلع ويضبط 389 طن سكر وأرز ودقيق بالصور.. أمن القاهرة يداهم مخازن محتكرى السلع ويضبط 389 طن سكر وأرز ودقيق

>إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

 

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع السلع خاصةً السلع الأساسية وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

      

وأسفرت عن ضبط 60 قضية تموينية شملت مضبوطات (64,260 طن سكر – 55 طن أرز – 12 طن مكرونة – 56 طن دقيق – 201 طن زيت طعام – 6000 لتر سولار -1 طن لحوم).

 

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار السوق بشكل عام ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

 

 

 

 

 

 


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