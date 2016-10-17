5 أكلات يابانية تقاوم الأمراض وتطيل العمر

من المعروف أن اليابانيين يعيشون حياة طويلة بصحة جيدة، وقليل منهم يصاب بالأمراض، وأرجع الباحثون السبب فى ذلك لعاداتهم الغذائية الصحية.

وبمناسبة اليوم العالمى للغذاء، يقدم الدكتور "كاساندرا ألشون" خبير التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أفضل 5 وجبات شعبية يابانية تساعد على مقاومة الأمراض وتعزز مناعة الجسم لإطالة العمر بصحة جيدة،

وهى..

1. الأسماك..

مصدر هام من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وهو مسئول على الحفاظ على صحة القلب، حيث تساعد على تدفق الدم بشكل صحى داخل الشرايين كما أنها مفيدة للمخ والعينين وتقلل من حدوث الالتهابات من التهابات المفاضل وأمراض القلب وألزهايمر، بالإضافة إلى الحفاظ على الذاكرة لمقاومة الشيخوخة، ويفضل تكرار وجبات الأسماك فى الأسبوع على الأقل 3 مرات.

2. معجون الميسو وأومامى..

هى واحدة من أسرار صحة المرأة اليابانية نظرا لاحتوائها على مادة "الايسوفلافون" وهى تساعد النساء على التغلب على المضاعفات التى تحدث لهم بعد انقطاع الطمث، إذ أثبتت الدراسات أن هذه الوجبات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى وبطانة الرحم، كما أنها تحسن كثافة المعادن فى العظام وتحد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية نظرا لاحتوائها على فيتامين K2.

3. الأعشاب البحرية..

تحتوى الأعشاب البحرية على المعادن بما فى ذلك اليود والزنك والماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وعشرات من المعادن التى نحتاجها لتقوية المناعة.

4. الشاى اليابانى..

يطلقوا عليه اسم "ماتشا" وهو عبارة عن شاى أخضر مجفف مصنوع من أوراق نبات الشاى يحتوى على مضادات أكسدة تدافع عن الأمراض التى تهاجم الجسم من أمثال الزهايمر والقلب والسرطان.

5. خضروات مخللة..

الخضروات المخللة هى مصدر كبير من البروبيوتيك الطبيعية، وهى مادة تساعد على الهضم الجيد وامتصاص المواد الغذائية فى الأطعمة التى نتناولها والتى يستفيد منها بعد ذلك فى كل مجالات حياتنا الصحية، لأن 75% من نظام المناعة تكمن فى الأمعاء فالمحافظة عليها عامل أساسى فى الحماية من باقى الأمراض.