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أكبر سفينة حربية في العالم تصل "سوريا" خلال أيام ...

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أكبر سفينة حربية في العالم تصل "سوريا" خلال أيام ... أكبر سفينة حربية في العالم تصل "سوريا" خلال أيام ...

أعلنت روسيا  أنها أرسلت قوات بحرية وقاعدة جوية عائمة إلى سوريا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة سفن حربية تتقدمها حاملة الطائرات "كوزنيتسوف" بطائراتها الخمسين قصدت الساحل السوري برفقة أكبر سفينة حربية في العالم هي سفينة "بطرس الأكبر".

وأكد البيان أن السفن المتوجهة إلى سوريا تمثل مجموعة بحرية ضاربة مضادة للسفن والغواصات ، وأنها سوف تصل إلى شرق المتوسط في غضون عشرة أيام .

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رئيس قسم الأخبار