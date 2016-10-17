"الزهار" : اعتقلنا إرهابيين قبل هجومهم على الجيش المصرى ...

سمر العشري

قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس، محمود الزهار ، إن الحركة اعتقلت خلية إرهابية داخل قطاع غزة، كانت تخطط لتنفيذ هجوم على الجيش المصرى.

وأضاف "الزهار" إن جماعات متشددة فى غزة لها علاقة بالأمن الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية حاولت تنفيذ هجمات ضد الجيش المصرى، وهجمات وهمية ضد إسرائيل للزج باسم "حماس" فى أى عملية تخريبية فى المنطقة، موضحاً أن الحركة ألقت القبض بالفعل على بعض العناصر المتشددة التى لا تنتمى لأى حركة معروفة، حيث كانوا يخططون لتهديد أمن مصر.

وأوضح "الزهار" أن حركة حماس ليست معادية لمصر، وإنما لإسرائيل، ولكن هناك عناصر متشددة فى غزة لها فكر معادٍ للقاهرة، يتم التعامل معها بالحوار، وإن لم يُبدُوا حسن نية يتم التعامل معهم بالرصاص، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً بالقطاع يشكلون خلايا وهمية لتهديد الجيش المصرى من داخل القطاع، ويتم دعمهم من السلطة الفلسطينية حتى يحدثوا بلبلة بين الحركة ومصر، مثل خلية القيادى فى حركة فتح توفيق الطيراوى، التى تم القبض عليها منذ عدة أشهر بعد تهديدهم الجيش المصرى، وهو ما اعترف به العناصر خلال التحقيقات.

وشدد على أن أمن مصر من أمن غزة، وأن الحركة تريد لمصر الاستقرار الاجتماعى والأمنى والسياسى، معزياً فى جنود الجيش المصرى الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى على أحد كمائن سيناء، الجمعة الماضى.

وعن الاتصالات بين حماس والمسؤولين بمصر، أشار «الزهار» إلى أن الجانب المصرى لم يتصل بهم بعد، والمسؤولون بالقاهرة لم يريدوا التواصل حالياً.

وذكر موقع "المصدر" الإسرائيلى ، الأحد، أن الحركة أحبطت هجوماً مسلحاً خططت له خلية إرهابية بغزة ضد الجيش المصرى على طول الحدود المصرية- الفلسطينية.

وبحسب الموقع، فإن مصادر من حماس أكدت أن الهجوم أعده 4 عناصر من الجماعات المتشددة، وتم إحباطه بفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية فى غزة، مشيراً إلى أن المهاجمين كانوا سيستخدمون خلاله أسلحة "كلاشينكوف" ، ولكنهم لم يكونوا مدربين بشكل كافٍ.

شبكةعيونالإخبارية

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