رئيس البرلمان : يؤيد مقترح "التأمين" على حياة أعضاء المجلس ...

سمر العشري

أعرب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، عن تأييده لاقتراح النائب الدكتور محمد عبدالغني ، بتخصيص وثيقة تأمين على الأعضاء خاصة لمن لا مورد لهم أو معاش بعد الوفاة .

وقال عبدالعال - أمام جلسة الأحد - أن "مجلس النواب المصرى هو الوحيد بين أغلب برلمانات العالم بلا وثيقة تأمين ولا معاش" .

وأضاف أن الوزراء في كل العالم لهم معاش وهو تقدير من الدولة، والكثير من الأعضاء ليس لهم معاش، خاصة الشباب منهم، وأنه عرض أن يتكفل المجلس بتأمين احتياجات أبناء النائبة الراحلة أميرة إبراهيم، لكن والدهم أكد أنه ليس في حاجة لذلك، مطالبا بإعمال قاعدة المثل بالنسبة للوزراء لأن حياة النواب معرضة للخطر والمتربصون كثر والمعاش ووثيقة التأمين حق.

وكان 66 نائبا قد جمعوا نحو مليون جنيه لأسرة النائبة الراحلة، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه من صندوق المجلس.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads