تأجيل معرض الصندوق الاجتماعى للأثاث الدمياطى إلى السبت المقبل

قال وائل العاصى مدير الصندوق الاجتماعى بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه تقرر تأجيل معرض الصندوق الاجتماعى المشارك فيه صناع الأثاث بدمياط ويقام بمبنى الصندوق الاجتماعى للتنمية بأرض المعارض بالقاهرة بشارع صلاح سالم اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر إلى السبت الموافق 22 أكتوبر القادم.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد شهد منذ أيام، إجراء القرعة العلنية لـ114 عارضا من صناع الأثاث بدمياط المشاركين فى معرض الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بالقاهرة، بحضور النائب محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية ووائل العاصى مدير المكتب الإقليمى للصندوق الاجتماعى، حيث تم اختيار مجموعتين بواقع 57 عارضا لكل مجموعة.