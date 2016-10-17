جنوب السودان : مقتل العشرات في معارك في محيط بلدة ملكال ...

سمر العشري

قال متحدث عسكري إن معارك ضارية وقعت في محيط بلدة ملكال بجنوب السودان وأسفرت عن مقتل العشرات خلال اليومين الماضيين وذلك بعدما قال متمردون إنهم سيحاولون السيطرة على البلدة.

وقال لول رواي كوانغ المتحدث باسم الجيش إن المتمردين هاجموا مواقع حكومية ليل الجمعة ولكن الجيش صمد في موقعه، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف لمجموعة من الصحفيين أوفدتهم الحكومة جوا إلى ملكال للوقوف على الوضع "تمكنت قواتنا من طردهم بنجاح وردهم بعد أن منوا بخسائر فادحة. قتل أكثر من 56 متمردا."

وتابع قائلا "جئنا إلى هنا كي نعرّف شعب جنوب السودان ولا سيما في المنطقة أن ملكال لم يسيطر عليها المتمردون كما تردد خلال اليومين الماضيين."

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الأرقام المعلنة للخسائر ولكن مصورا لرويترز توجه إلى لالو- وهو معسكر بالقرب من ملكال- برفقة الجيش رأى 15 جثة في الجوار. ورأى أيضا مبنى محترقا بداخل القاعدة وجثثا متناثرة في مواقع أخرى. وقال جنود إنهم يتوقعون هجوما آخر.

وأعلن المتمردون الجمعة سيطرتهم على لالو وموقع واجووك القريب وأنهم يخططون للسيطرة على ملكال.

وقال ديكنسون جاتلواك نائب المتحدث باسم المتمردين لرويترز في اتصال من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا "نريد ضمان إخراج الحكومة من البلدة وأن نتولى السيطرة."

شبكةعيونالإخبارية

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