ضبط 6 أطنان مواد غذائية داخل مصنع قبل بيعها بالسوق السوداء فى مدينة بدر

نجحت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، فى القبض على صاحب مخزن مصنع مواد غذائية بحوزته 6 أطنان زيت طعام واستاكوزا، تهميدا لبيعها بالسوق السوداء بمدينة بدر، وحرر محضرا بالواقعة.

كانت مباحث التموين ألقت القبض "احمد.س.ع" 30 سنة صاحب مصنع مواد غذائيه بالمنطقة الصناعية الأولى أمام مصنع البلاستيك دائرة قسم شرطة بدر ومقيم مركز أشمون / منوفية وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية وزنت ( 4.800 طن استاكوزا، 1.80 طن زيت طعام مجهولة المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقــــم 4360 جنح جزئية قسم بدر لسنة 2016م.