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برج القوس حظك اليوم الاثنين 17/10/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 17/10/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 17/10/2016

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برج القوس من الأبراج النارية، فمولود برج القوس عاشق للحرية وعقلانى كما أنه مفعم بالحيوية ومتعدد المواهب، كما يمتلك الشجاعة وحب استطلاع واكتشاف كل ماهو جديد، ويتسم بنظرته التفاؤلية رغم تحطم آماله فى بعض الأحيان .

 

الصعيد المهنى

 

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

 

الصعيد العاطفى

 

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

 

الصعيد الصحى

 

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

 

توقعات علماء الأبراج

 

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على إنتاجيتك ومزاجك وقد يصل الأمر إلى توقف مشروع خاص بك.


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