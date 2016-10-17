برج الميزان حظك اليوم الاثنين 17/10/2016

برج الميزان من الأبراج الهوائية، الذى يتسم بتغليب العقل على العاطفة فى بعض الأحيان، ويميل على العمل فى صمت، وله من اسمه نصيب فهو يحب تحقيق العدل فى الأرض ويسعى إلى ذلك فى كل تصرفاته.

الصعيد المهنى

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ إجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

الصعيد العاطفى

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

الصعيد الصحى

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحماية صحتك.

توقعات علماء الأبراج

خذ بعض الوقت فى الصباح لإنجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.