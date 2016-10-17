مباحث تموين الغربية تضبط تاجر غلال حجب 300 طن أرز عن التداول

تمكن ضباط ادارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط تاجر غلال مقيم قرية صالحجر مركز بسيون لقيامه بحجب 300 طن أرز شعير عن التداول لبيعه بأسعار مرتفعة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن ضباط مباحث الإدارة بالتنسيق مع العقيد محمود كشك مأمور مركز شرطة بسيون من ضبط أشرف حسين تاجر غلال مقيم قرية صان الحجر بعد قيامه بحجب 300 طن أرز شعير عن التداول داخل مخزن خاص به لبيعه بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباحا طائلة تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات.