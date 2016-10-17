حظك اليوم برج العقرب 17-10-2016

اتخاذ أى قرار يتطلب منهم الكثير من الوقت والتفكير، الخوف من المغامرة هو السبب الحقيقى وراء هذا الخوف، أما عن علاقاتهم بمن حولهم فلديهم القدرة على التواصل مع الآخرين وتفهم مشاعرهم جيداً، وهى من أجمل صفات أصحاب برج الميزان، الذى نقدم لهم حظك اليوم لمعرفة ما توقعات علماء الفلك لهم .

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

علاقتك بشريك حياتك اليوم مثالية وهادئة، فحاول استغلال تلك الفرصة فى حل مشكلاتكما القديمة وغلق تلك الصفحات وفتح صفحة جديدة مليئة بالحب والاهتمام والرومانسية.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

تفصلك عن الترقية والمكافآة المميزة خطوات بسيطة، فقط تحتاج لمزيد من الجهد والالتزام بالمواعيد وعدم تأجيل المهام الموكلة إليك، لتزيد ثقة رؤساءك بك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

جسدك معرض للإصابة بالعدوى بأى فيروس اليوم، من الأفضل أن تجلس بمنزلك ولا تخرج اليوم حتى لا تصاب بأى عدوة تؤثر على صحتك ومن ثم على عملك.

توقعات علماء الفلك

غرورك وكبريائك سيضعك فى موقف محرج اليوم ويتسبب لك فى مشكلات كثيرة أنت فى غنى عنها، وستخسر أصدقاء قريبين منك بسبب تلك الصفات، فحاول التخلص منها والتغيير من نفسك.