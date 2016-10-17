حظك اليوم برج الأسد 17_10_2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالطيبة كما أنهم من يتسرعون دائماً ويمنحون الآخرين ثقتهم، وهى من أكثر الصفات المميزة لهذا البرج

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أنت دائماً قادر على التعامل مع مشاكل الحبيب بشكل جيد، الفترة المقبلة ستكون ممتلئة بالاضطرابات العاطفية، ولكنك تحرص على تفادى مثل هذه الخلافات التى من الممكن أن تجعل العلاقة فاشلة.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

اخلاصك فى العمل سيؤهلك خلال الفترة المقبلة للحصول على منصب فى العمل، كما ستحصل على مكافأة مادية من مديرك فى العمل فى القريب العاجل بسبب قدرتك على تحقيق ما هو مطلوب منك.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

الجلوس بشكل خاطئ له تأثير سىء جداً على عمودك الفقرى، عليك أن تتجنب العمل لساعات طويلة والجلوس بشكل خاطئ، حتى لا تصاب بأى أزمة قد يكون ثمنها غالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك جميعها ستتحسن خلال الأيام المقبلة، أما على مستوى العائلة فستحدث مجموعة من الأزمات ولكنها سرعان ما ستنقضى وتتغلب عليها بذكاء وصبر.