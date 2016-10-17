أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد 17_10_2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد 17_10_2016 حظك اليوم برج الأسد 17_10_2016

>

نقدم لكم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالطيبة كما أنهم من يتسرعون دائماً ويمنحون الآخرين ثقتهم، وهى من أكثر الصفات المميزة لهذا البرج

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

 

أنت دائماً قادر على التعامل مع مشاكل الحبيب بشكل جيد، الفترة المقبلة ستكون ممتلئة بالاضطرابات العاطفية، ولكنك تحرص على تفادى مثل هذه الخلافات التى من الممكن أن تجعل العلاقة فاشلة.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

 

اخلاصك فى العمل سيؤهلك خلال الفترة المقبلة للحصول على منصب فى العمل، كما ستحصل على مكافأة مادية من مديرك فى العمل فى القريب العاجل بسبب قدرتك على تحقيق ما هو مطلوب منك.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى..

 

الجلوس بشكل خاطئ له تأثير سىء جداً على عمودك الفقرى، عليك أن تتجنب العمل لساعات طويلة والجلوس بشكل خاطئ، حتى لا تصاب بأى أزمة قد يكون ثمنها غالى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

أوضاعك جميعها ستتحسن خلال الأيام المقبلة، أما على مستوى العائلة فستحدث مجموعة من الأزمات ولكنها سرعان ما ستنقضى وتتغلب عليها بذكاء وصبر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى