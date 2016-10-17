حظك اليوم برج الحمل الاثنين 17/10/2016

يعتبر برج الحمل من أكثر الأبراج العنيدة القوية التى لا تريد أن تشعر ضعفها مهما كانت الأسباب، لذلك يجب على من يتعامل معهم أن يدرك تماماً أنهم أكثر الأبراج عقلا وطيبة فى نفس الوقت، ويجب ألا يتعاملوا مع القشرة الخارجية الخاصة بهم.

برج الحمل على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تسير بشكل جيدا ومستقر ، وتجنى بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية فهناك مكافأة فى انتظارك .

على الصعيد العاطفي:

قد تصادف بعض المعلومات الهامة التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك ويوضح لك اتجاه العلاقة ويجعلها تشير بشكل أفضل .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل رغم تمتعك الفترة الماضية بصحة جيدة ، إلا أن الشكاوى القديمة ستعود من جديد والخاصة بالجهاز الهضمى والصداع المستمر فى مؤخرة الرأس ، و عليك اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع إصابتك بالأنفلونزا .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن هناك حالة من الصعود والتألق اليوم من نصيبك ، والنجوم تنبأت بأن لديك فرصة وظيفية هامة ستغير الكثير بحياتك .