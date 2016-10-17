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برج الثور حظك اليوم 17-10-2016

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برج الثور حظك اليوم 17-10-2016 برج الثور حظك اليوم 17-10-2016

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يتميز برج الثور بالطيبة والذكاء الحاد والعاطفة الزائدة، يفهم جيداً من حوله كيف يفكرون بفضل المشاهدة فى صمت، ودرجات الصبر عنده مرتفعة، ولكنه لا يسمع لرأى أحد ويتخذ قراراته من قناعة نفسه.

 

 

برج الثور على الصعيد المهنى..

 

لا تيأس إذا لم تحصل على عمل خلال هذه الفترة، فقد بذلت مجهودا خارقا الفترة الماضية فى البحث عن وظيفة تلائم مهاراتك وميولك، فلا تيأس فالفرصة التى تنتظرها فى الطريق إليك.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

 

حاول أن تجعل علاقتك بشريك حياتك مثالية كعلاقاتك مع الآخرين، وليس أقل منهم، فطريقة تعاملاتك وتواصلك مع أصدقائك المقربين تشعل نار الغيرة شريكك يتمنى أن يحصل على نفس الطريقة معك.

 

على الصعيد الصحى..

 

لا تستشر أحداً فى أى أسئلة طبية سوى طبيبك الخاص، ولا تتناول أى أدوية إلا بمعرفة طبيبك، فالدواء الذى يؤدى لنتائج جيدة مع غيرك قد يكون غير مناسب لك.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

 

فرصة كبيرة تنتظرها فى الطريق إليك، فاستعد لاغتنامها لأنها لن تتكرر، وإذا اضعتها فلن تستطيع الحصول عليها مرة أخرى، كن ذكياً ووظف مهاراتك فى استغلالها بالطريقة الصحيحة.


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مصر 365

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