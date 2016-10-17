أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 17 /10/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الاثنين 17 /10/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 17 /10/2016

>

برج الجدى هو برج ترابى عملى وطموح وحذر، ويتسم بالثقة الشديدة فى النفس فهو يعمل فى صمت ولا يحب الكشف عما يخطط للقيام به، ورغم قلة أصدقائه إلا أنه لبق وحسن فى التعامل معهم.

 

الصعيد المهنى

 

يشهد عملك ازدهارا اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

 

الصعيد العاطفى

 

 يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

 

الصعيد الصحى

 

لفترة طويلة كنت تتجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشىء الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

 

توقعات علماء الأبراج

 

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقائك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك أن تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى