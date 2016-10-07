الفنانة (منة فضالي) في اجرأ وأقوي تصريح لها (ارتبطت بأربعة رجالة مرة واحدة)

الفنانة المتألقة دائما (منة فضالي) دائما ما تثير جدلا كبيرا في الشارع المصري بسبب تصريحاتها المثيرة والغريبة، وكذلك بسبب قيامها ببعض التصرفات والأفعال الغريبة عن طبيعة الشعب المصري، حيث دائما ما تقوم هذه الفنان لابنشر الكثير من الصور الغير لائقة لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وهذا ما يغضب الكثير من محبيها ومعجبيها.

هذا وسوف تحل هذه الفنانة المتميزة (منة فضالي) ضيفة على الإعلامية (سالي عبد السلام) في برنامجها القوي (المتوحشة) والذي يعرض على قناة النهار الفضائية يوم السبت القادم، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلقة التي ينتظرها الكثير من أقوى حلقات هذا البرنامج المثير.

هذا وقد تم تسريب فيديو من هذه الحلقة التي سوف يتم إذاعتها يوم السبت القادم، ويتضمن هذا الفيديو تصريح جرئ وخطير من الفنانة (منة فضالي)، وقد أثار هذا التصريح غضب الكثير من معجبيها، حيث قالت منة فضالي (أنه لايوجد امرأة بلا ماضي، وأنها شخصيًا ارتبطت بأربعة رجال في وقت واحد في فترة من فترات حياته).

كما ستتحدث منة فضالي في هذه الحلقة عن حفل زفافها الضخم والذي تكلف الكثير، وأثار جدلا واسعا في الوسط الفني، وكذلك ستحدث عن علاقتها بالمطرب محمد فؤاد بعد آخر تصريح له عنها بسبب هذا الحفل، وكيف قامت بالرد عليه.

شبكةعيونالإخبارية

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