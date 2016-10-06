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حمله لإزاله إشغالات قطع غيار السيارات المستعمله بمنطقةبنك الإسكان ببورسعيد

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حمله لإزاله إشغالات قطع غيار السيارات المستعمله بمنطقةبنك الإسكان ببورسعيد حمله لإزاله إشغالات قطع غيار السيارات المستعمله بمنطقةبنك الإسكان ببورسعيد

>بورسعيد _ محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى حملة لإزالة الإشغالات والتعديات لبائعى قطع غيار السيارات بمنطقة بنك الإسكان .

 

وأسفرت الحملة التى قادها السعيد رخا رئيس حى الضواحى وأشرف عليها السيد قاسم مدير الإدارة إزالة تعدى بعض أصحاب المحلات على الجزيرة الوسطى بالطريق العام ورفع كافة قطع غيار السيارات المستعملة وإعادة فتح بعض الطرق التى تم إغلاقها .

 

وقال رخا بأنه تم  إزاله الإشغالات بجوار حديقه الخزانات وتم التنبيه وتوجيه إنذارات  أخيرة لأصحاب المحلات بالإلتزام بالمساحات القانونيه الممنوحه لهم وإزاله كافه المخالفات والتعديات أمام المحال التابعه لهم .

 


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