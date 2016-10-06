عاجل: هروب أحمد موسى من عزاء والده بعد هجوم ووعيد تعرض له أثناء جنازة أبيه..تعرّف على التفاصيل

أعلنت أسرة برنامج على مسئوليتي الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية بالأمس عن وفاة والد الإعلامي أحمد موسى، وذلك خلال أثناء برنامجه وعرض فيديو من إنتاج الشئون المعنوية في القوات المسلحة بمناسبة احتفالات ذكرى إنتصار حرب أكتوبر المجيدة، وتم قطع البرنامع وظهر عليها شريط أحمر تعلن فيه أسرة البرنامج عن وفاة والد أحمد موسى.

وأثناء عزاء والده استقبل الأهالي الاعلامي أحمد موسى بالسباب والشتم والتهكم والسخرية، ووسط حالة كبيرة من الغضب الشديد والغليان، وبسبب حالة أهالي قرية والد موسى وغضبهم وكرههم له الأمر الذي جعل أحمد موسى يضطر للهروب من عزاء والده وعدم أخذه العزاء.

وأكد شهود عيان للواقعة أن الإعلامي أحمد موسى قام بالفرار من العزاء وركب سيارته وتوجه إلى مطار سوهاج وومنه يعود إلى القاهرة قبل أن تنتهي مراسم الجنازة، وقالت مصادر أمنيه أن موسي لم يأخذ عزاء والده لدواعي أمنية تتعلق بحياته الشخصية، وخاصة بعد تهديد ووعيد من أهالي قرية والده وقيامهم بطرده بعد تشييع الجنازة مباشرة.

شبكةعيونالإخبارية

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