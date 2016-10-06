فان كليف أند آربلز تكشف النقاب عن أسرار الحرف اليدوية

تحتفي فان كليف أند آربلز بالتعاون مع الأسبوع السعودي للتصميم بفن المجوهرات الراقية، وتسلّط الضوء على أعمق خفايا وأسرار عالم صناعة المجوهرات والساعات. وباعتبارها من أبرز مناصري الفنون والإبداع، تفتخر فان كليف أند آربلز بالمشاركة للمرة الأولى في هذه المبادرة الفنية الفريدة. فمن 6 وحتى 9 أكتوبر 2016 وبمناسبة الأسبوع السعودي للتصميم، يتحوّل منتجع وسبا الفيصلية الواقع في درّة الرياض الراقية إلى أهم ملتقى للتصميم والإبداع في المنطقة.

وإثراءً للمشهد الفني والتصميم في المملكة السعودية، تقدّم فان كليف أند آربلز معرضاً يكرّس البراعة والمهارة والدراية التي يتحلّى بها سادة صناعة المجوهرات بعنوان: "في مديح الأيدي"، تكريماً لأساطين الحرفيين أصحاب الموهبة في محترف الدار والملقّبين بـ"الأيدي الذهبية" the Mains d’Or™.

وبهذه المناسبة، يقول أليساندرو مافي، المدير التنفيذي لدار فان كليف أند آربلز في الشرق الأوسط والهند: "تعمل فان كليف أند آربلز دوماً على تكريم وتقدير المواهب المذهلة التي يحفل بها المشهد الفني في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى بناء صداقة طويلة الأمد مع الأسبوع السعودي للتصميم". ويضيف: "احتفالاً بهذه المناسبة، تدعو فان كليف أند آربلز العقول المبدعة إلى عالم البراعة والدراية في رحلة تحتفي بسادة صناعة المجوهرات - فوراء كل إبداع في الابتكار والتنفيذ تكمن روح فنية متألّقة ليس لها مثيل".