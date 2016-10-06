على جمعة: نصر أكتوبر لا ينكره إلا مخذول يريد تأييد العدو

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن نصر أكتوبر سجله التاريخ يوم نصر للأمة العربية والإسلامية وليس لمصر فقط، موضحًا أنه نصر لا ينكره إلا مخذول يريد أن يؤيد العدو وأن يذهب بفرح المؤمنين.

وكتب جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "السادس من أكتوبر سجله التاريخ ليس كيوم نصر للمصريين فقط، بل كيوم نصر لجميع الأمة العربية والإسلامية، سيظل يذكره كل عربى ومسلم على مدى الدهر، كان انتصار الجيش المصرى على إسرائيل فى معركة العبور، حيث عبر الجيش المصرى قناة السويس مستعينًا بالله واستعاد سيناء من المحتل الإسرائيلى".

وأضاف جمعة: "انتصار السادس من أكتوبر لا ينكره إلا مخذول يريد أن يؤيد العدو، وأن يذهب بفرح المؤمنين، فهو انتصار لا شك فيه وانكسار للعدو لا ريب فيه، فلم يغادر العدو أى أرض محتلة إلا عند كسر أنفه ووضع عنه تحت الأقدام، فهو لا يعرف إلا هذه القوة ولغة الانتصار والإنكسار، وما يفعله شاهد على ذلك، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".