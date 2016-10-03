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نقش حناء ناعم للأرجل و جمالي للمرأة العربية

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الإثنين 03-10-2016 18:33

لا تعتبر موضة نقش حناء الأرجل جديدة، لكنها تعود من فترة إلى أخرى بنقشات وأشكال متطورة. هذه الصيحة التي تزيد المرأة العربية جمالاً انتشرت بكثافة في الآونة الأخيرة. يمكنك متابعة الصور لاكتشاف أجدد رسومات حناء الأرجل. لكن انتبهي إلى أن حناء الأرجل يختلف عن الأيدي ويحتاج لدقة في التطبيق وعناية خاصة بالبشرة قبل رسم الحناء.
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تحديد نوعية الحناء ليست مهمّة سهلة، بل تحتاج إلى دقّة عند اختيار الوشم لتطبيقه بشكل صحيح. من هنا عليك:
- اختيار لاصق الحناء الأسود المناسب للوشم الذي تريدين تطبيقه.
- اختيار أفضل أنواع الحنة على أن تكون ذات جودة عالية ومن شركات معروفة.
- التأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية وقائمة المكوّنات.
- كلما كان المنتج مسحوقاً كان ذلك أفضل، لأن اللون سيكون ظاهراً وواضحاً بشكل أفضل، وسيكون من الأسهل تطبيق وشم الحناء ولصقه على جسمك.
-الحناء الطازجة الجافة دائماً ما تكون باللون الأخضر الرمادي. تشير البودرة الحمراء إلى أنّ الحنّة قديمة.
-تجنبي استعمال الحنة السوداء تماماً، لأنها عادة ما تحتوي على الشوائب الكيميائية.
-ابحثي عن الحناء باللون الأخضر اللامع على شكل بودرة مطحونة بشكل ناعم.

كيفية تحضير بشرة الأرجل قبل تطبيق وشم الحنة:
أولاً: عليك غسل المنطقة التي ستطبقين وشم الحناء عليها.
ثانياً: حضّري بشرتك من خلال التقشير، لأن المسامّ يجب أن تتفتح لكي تتمكّن الحنة من أن تخترق الجلد. من المستحسن أيضاً إزالة الشعر الإضافي الموجود في هذه المنطقة.
وأخيراً: لا تنسي تحضير منشفة لمسح أيّ ترسبات من الحنة فوراً.

نصائح مفيدة للمحافظة على وشم الحنة أطول فترة ممكنة:
-ننصحك بمسح وشم الحنة بكمية صغيرة من الزيت النباتي.
-حاولي عدم زيارة حمّامات البخار؛ فالبخار سيكون مدمّراً لحبر الحنة السوداء.
-تجنبي ملامسة المنظفات.
-لا تفركي وشم الحنة، لأن ذلك سيؤدي إلى إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد.

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سيدتي

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